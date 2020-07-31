Махачкала, , 16:27 — REGNUM Судья Ахтынского районного суда Дагестана заподозрен в служебном подлоге. Председателем Следственного комитета России (СКР) Александром Бастрыкиным в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе СКР.

По версии следствия, в производстве подогреваемого находилось уголовное дело против бывшего начальника отдела МВД по Ахтынскому району, который обвинялся в избиении подчиненного. Рассмотрев дело, судья вынес оправдательный приговор, несмотря на то, что вина полицейского была установлена.

Не согласившись с решением судьи, прокурор внес на этот приговор апелляционное представление, а также принес замечания на протоколы судебных заседаний, которые судьей в день их поступления отклонены.

В начале 2017 года подозреваемый решил не допустить того, чтобы вышестоящий суд признал приговор незаконным, отменил или изменил его. Для этого он изготовил подложные листы протоколов судебных заседаний и заменил их. В результате вышестоящий суд оставил без удовлетворения апелляцию прокурора и жалобу потерпевшего.

Отмечается, что из-за противоправных действий судьи были серьезно нарушены права и законные интересы потерпевшего на правосудие и компенсацию причиненного преступлением ущерба.