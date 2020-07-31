Екатеринбург, , 16:20 — REGNUM В Екатеринбурге 1 августа откроется «Воздушный сезон с филармонией». Это совместный проект Свердловской филармонии и парка имени Маяковского, предусматривающий ряд концертов классической музыки, которые планируется провести под открытым небом и сделать общедоступными.

«Четыре долгих месяца мы мечтали о возвращении к публике, и наконец-то мечты сбываются — Свердловская филармония начинает концерты со слушателями», — сообщают представители филармонии.

«На воздухе» будут работать Симфонический хор, Большой и Молодёжный оркестры, а также солисты и камерные составы. Артисты готовят программы лёгкой музыки и популярной классики. Главной площадкой станет центральная сцена парка. Концерты Уральского академического филармонического оркестра будут начинаться в 19:00 по местному времени.

Вплоть до 23 августа концерты предстоит проводить с пятницы по воскресенье. На этой де площадке пройдёт и большой концерт ко дню города.

Кроме того, с понедельника по четверг на ретро-аллее будет работать «Музыкальная веранда». На ней артисты представят программы для всей семьи. А на информационных носителях разместят QR-код, при помощи которого все желающие смогут поддержать филармонические программы деньгами.

Концерты в Парке Маяковского — это увертюра к 85-му филармоническому сезону. Он откроется в Свердловской филармонии после разрешения на проведение мероприятий в залах.