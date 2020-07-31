Хабаровск, 31 июля 2020, 16:16 — REGNUM В ближайшие дни загородные лагеря Хабаровского края примут первых детей. Сегодня, 31 июля, врио главы региона Михаил Дегтярев посетил одно из оздоровительных учреждений в пригороде Хабаровска — детский лагерь «Океан». Он обошел корпуса, осмотрел пищеблок, а также пообщался с персоналом. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, большинство вожатых уже несколько лет подряд приезжают на работу в «Океан». Они с нетерпением ждали решения краевых властей об открытии смен.
Врио главы региона отметил высокий уровень подготовки сотрудников лагеря, а также готовность корпусов к приему детей с соблюдением всех санитарных норм.
Он также сообщил, что в ближайшее время краевые власти решат вопрос по оказанию адресной помощи детским оздоровительным учреждениям, которые из-за ограничений по коронавирусу понесли миллионные убытки.
В Хабаровском крае будет работать 9 загородных лагерей. Три из них в Хабаровске, три — в Комсомольске-на-Амуре, один в Амурском районе и ещё два — в районе им. Лазо. Наполняемость детских учреждений составит не более 50 процентов. Таким образом, в них смогут отдохнуть 1300 детей. Также планируется открыть пришкольные лагеря в тех муниципальных образованиях, где нет болеющих COVID-19. На сегодняшний день это 41 учреждение в шести районах края. В них смогут отдохнуть более 1100 детей.