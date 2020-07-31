Белгород, , 16:18 — REGNUM Пациент с подтверждённым положительным тестом на коронавирус скончался в Белгородской области за минувшие сутки. Таким образом, в регионе зарегистрировано 52 летальных исхода с начала пандемии, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.

Скончался житель Губкинского городского округа. В тяжёлом состоянии на ИВЛ в регионе находятся 10 пациентов, госпитализированы в больницы 298 человек.

За сутки выписали 44 пациента, всего завершили лечение выздоровлением 4950 человек.