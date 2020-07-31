Тбилиси, , 16:11 — REGNUM Жители села Караджалари Гардабанского муниципалитета в Грузии вышли на митинг, протестуя против введенных ограничений. Об этом 31 июля сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, протестующие заявили, что их основной заработок основан на продаже выращенных овощей и фруктов на столичных рынках. Их не выпускают из поселка, а перекупщики предлагают слишком низкие цены.

Сообщается, что на встречу с протестующими прибыли губернатор края Квемо-Картли Шота Рехвиашвили и мэр Гардабани Рамаз Будагашвили. Глава региона отметил, что массовое тестирование в селе затрудняется из-за сопротивления населения.

«Это достаточно сложно, хотя бы потому, что это достаточно большое поселение, здесь зарегистрировано пять тысяч человек», — Рехвиашвили.

Он не согласился удовлетворить просьбу протестующих разрешить выезжать тем, кто уже прошел тестирование на коронавирус, и оно показало отрицательный результат. По словам губернатора, это может привести к увеличению рисков распространения SARS-CoV-2, поэтому отменить карантинные меры можно не раньше, чем после двухнедельного срока.

Стоит отметить, что карантин в Караджалари ввели 24 июля. Сегодня там был выявлен один носитель коронавируса.

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