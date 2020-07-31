Екатеринбург, , 16:16 — REGNUM Торговым центрам Свердловской области вновь могут запретить работать, если организации не будут выполнять санитарные требования. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

По словам чиновника, посетителям разрешать посещать организации только в масках, обработав руки антисептиком и соблюдая безопасную дистанцию.

«Если где-то будет выявлено, что масочный режим не соблюдается и центр не обеспечивает соблюдение санэпиднорм, то как открыли, так и закроем», — сказал Креков.

Вице-губернатор добавил, что власти бы не хотели прибегать к запретительным мерам в отношении ТЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, торговым центрам региона разрешили работать с 1 августа 2020 года.