Москва, , 15:54 — REGNUM Бывший градоначальник Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из клиник Москвы в возрасте 59 лет после болезни. Об этом 31 июля сообщил депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук («Единая Россия»).

«Юрий Алексеевич (Савенко) умер», — приводит его слова РИА Новости.

Также Ярощук рассказал, что в последние месяцы экс-мэр Калининграда находился на лечении в одной из столичных больниц и был в тяжелом состоянии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего стало известно, что Савенко был госпитализирован в одну из калининградских больниц с травмой головы, а затем, в феврале, он был доставлен в состоянии комы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

Напомним, Юрий Савенко был мэром Калининграда в период с 1998 по 2007 год. С 2007 по 2011 год он был депутатом Госдумы от Калининградской области, а с 2011 по 212 — главой представительства Калининградской области в Москве.