Волгоград, , 15:50 — REGNUM 72-летняя женщина с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом, скончалась в Волгограде за минувшие сутки. Этот летальный исход стал 62-м у пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус с начала пандемии, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.

Жительница Волгограда, почувствовав первые признаки недомогания, не стала обращаться к медикам. Спустя четыре дня она вызвала скорую помощь. Пенсионерку госпитализировали в четвёртую клиническую больницу, где она и скончалась. У женщины имелся сахарный диабет и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

По данным на 31 июля в регионе скончались 62 человека с подтверждённым коронавирусом, 5561 человек выздоровел.