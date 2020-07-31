Нур-Султан, , 15:48 — REGNUM Правоохранительные органы Казахстана выявили 650 аптек, торгующих лекарствами по завышенным ценам, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

В надзорном ведомстве отметили, что в Алма-Ате обнаружили подпольный цех по производству лекарств против коронавируса в количестве 60 тыс. упаковок.

Кроме того, выявлены факты искусственного создания дефицита некоторых лекарств и их продажи по завышенным ценам из подсобного помещения одной из аптек.

К административной ответственности привлечены 694 человек, а из незаконного оборота изъято 400 тыс. упаковок препаратов. Кроме того, за нарушение карантинных мер привлечено 3467 человек.