Ханой, , 15:52 — REGNUM 31 июля более 190 южнокорейских бизнесменов прибыли во Вьетнам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской торговой палаты во Вьетнаме (KOCHAM).

По их словам, самолёт авиакомпании Asiana Airlines с 192 гражданами Южной Кореи на борту прибыл в международный аэропорт Ханоя в 12:10 по местному времени.

Известно, что 22 июля в страну также прибыли 544 представителя южнокорейских предприятий. 7 июня в Ханой прибыли более 210 студентов из Южной Кореи.

Читайте также: Власти Вьетнама разрешили въезд в страну студентам из Южной Кореи

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Вьетнама разрешили въезд в страну 4 000 представителям южнокорейских компаний и членам их семей.

Подробнее: Власти Вьетнама разрешили въезд в страну 4000 гражданам Южной Кореи