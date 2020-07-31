Липецк, , 15:45 — REGNUM 14 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Липецкой области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 31 июля.

Новые носители коронавируса выявлены в Липецке, Ельце, а также в Грязинском, Добровском, Липецком и Тербунском районах области.

Выписаны с выздоровлением 15 пациентов за минувшие сутки.

Всего в регионе за весь период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 4550 человек, 3647 человек выздоровели, 21 человек умер. 882 продолжают лечение по данным на 31 июля.