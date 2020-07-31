Аддис-Абеба, , 15:37 — REGNUM Около 70 граждан Индонезии в Эфиопии проводят молитвы Ид аль-Адха (Курбан-байрам) в двух отдельных местах, а именно в индонезийском посольстве в Аддис-Абебе и в городе Хавасса, чтобы избежать риска передачи COVID-19, сообщает Antara.

Обычно посольство Индонезии в Аддис-Абебе проводит совместные молитвы с гражданами Индонезии в Эфиопии.

В Эфиопии в настоящее время проживают и работают не менее 140 индонезийцев.

Напомним, Ид аль-Адха — это важный праздник для мусульман всего мира, в том числе в Индонезии и Эфиопии.