Екатеринбург, , 15:36 — REGNUM В Свердловской области разрешат работу торговых центров с 1 августа 2020 года. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в соцсетях.

Чиновник отметил, что в последние дни в области фиксируют превышение количества пациентов, выздоровевших от COVID-19, над вновь заболевшими. Эпидемиологическая ситуация в регионе оценивается санврачами как стабильная.

«Поэтому сегодня я подпишу указ об открытии торговых центров с 1 августа», — написал глава региона.

Пока организациям не разрешат открывать фудкорты, детские комнаты и развлекательные точки, добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, работу торговых центров приостановили ещё в конце марта 2020 года.

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