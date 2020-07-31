Дербент, Дагестан, , 15:49 — REGNUM Новый микрорайон со школами, детскими садами и культовыми сооружениями появится в южной части дагестанского Дербента. Площадь территории составит 124 га, сообщил на своей странице в Instagram глава города Хизри Абакаров.

По словам мэра, в новом микрорайоне планируется построить порядка 500 тыс. кв. м жилья и социальные объекты. Также предполагается благоустройство открытых общественных пространств.

«Мы планируем построить там большой духовный центр с мечетью, церковью и синагогой, здесь будет новое административное здание городской администрации, школы, детские сады, поликлиника», — написал Абакаров.

Мэр добавил, что решение о передаче органам госвласти Дагестана полномочий РФ по управлению и распоряжению территорией площадью 124 га в южной части Дербента на днях было принято правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков.