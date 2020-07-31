Самара, , 15:49 — REGNUM Три специальных автомобиля, которые предназначены для транспортировки людей с ограниченными возможностями здоровья, поступили в Тольятти. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, после приемки автомобилей «LADA Ларгус», эти автотранспортные средства поступят в АТП-3, где будут использованы для предоставления услуги «социальное такси».

Отмечается, что поставка спецмашин для инвалидов-колясочников была осуществлена при содействии главы Самарской области Дмитрия Азарова. Необходимые средства были выделены из резервного фонда губернатора региона.

Сообщается, что автомобили произведены АО «АВТОВАЗ» совместно с предприятием «ВИС-авто». Этот автотранспорт разработан при участии инвалидов и учитывает все их потребности при перевозке. Автомобили оснащены мягкой спинкой, автоматическими пандусами и боковыми поручнями. В них также есть ремни безопасности для пассажира и система крепления коляски. Кроме этого, они оборудованы камерами видеонаблюдения, тахографами и спутниковой системой Глонасс.

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