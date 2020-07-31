Грозный, , 15:24 — REGNUM В Чечне в настоящее время ведется строительство трех мечетей. Одна из них появится в поселке Ойсхар Гудермесского района. Это будет центральный храм на пять тысяч верующих. Он будет носить имя Сулима Кадырова — брата дедушки Рамзана Кадырова.

«Возводимая мечеть является величественным сооружением с завораживающим интерьером и экстерьером. Она строится в бухарском стиле», — написал глава Чечни на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, мечеть должна принять первых прихожан 28 августа. Также подходит к концу строительство мечети в селе Майртуп Курчалоевского района. Она возводится в традиционном османском стиле и также будет одновременно вмещать пять тысяч человек. Мечеть названа именем Тамерлана Мусаева — начальника ОВД Шалинского района, погибшего в 2019 году в ДТП.

Еще одна мечеть возводится на площади Минутка в Грозном. Её вместимость составит три тысячи прихожан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чечне на территории подразделения Росгвардии возводится храмовый комплекс, на котором будут открыты мечеть и православная церковь. Они создаются в одном стиле и будут открыты в ближайшее время.

Читайте также: В Чечне откроют мечеть и церковь не территории бригады Росгвардии