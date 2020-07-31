Боровск, Калужская область, , 15:18 — REGNUM Останки 256 бойцов Красной армии, погибших в декабре 1941 года вблизи калужской деревни Иклинское, подняли на поверхность члены поискового общественного объединения «Память» в июле 2020 года. Об этом 31 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

В экспедиции приняли участие сотрудники следственного отдела по Боровскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской области. Сейчас следователи помогают поисковикам вести архивную работу по установлению личностей погибших солдат. Обнаруженные останки с приданием воинских почестей будут торжественно захоронены на территории Боровского района.

Зимой 1941−1942 годов бойцам Красной армии удалось прервать победное шествие гитлеровских захватчиков. Активные боевые действия в Боровском районе, входившем тогда в Московскую область, начались в октябре 1941 года в ходе реализации фашистского плана наступления на Москву «Операция Тайфун». В период 23−25 декабря 1941 года Красной армии удалось прорвать позиции врага и освободить Иклинское — первый населенный пункт Боровского района, после чего началось продвижение на Запад.

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