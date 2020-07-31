Кампала, , 15:18 — REGNUM Суд в Уганде приговорил местного жителя к 11 годам тюрьмы за убийство редкой горной гориллы в начале июня. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Феликс Бьямукама признал себя виновным в троекратном незаконном проникновении на охраняемую территорию, был также осужден за убийство антилопы дики и кистеухой свиньи в мировом суде в городе Кабале на западе Уганды.

Напомним, что самец по имени Рафики, найденный мертвым, был лидером старейшей стаи редких горных горилл, когда-либо обитавших Уганде.

Защитники природы были обеспокоены тем, что после убийства Рафики прирученная группа, что означает, что гориллы этой стаи привыкли к контакту с человеком, может быть захвачена диким самцом горной гориллы. Однако в Управлении дикой природы Уганды подтвердили, что группа из 11 особей стабильна, и теперь ее возглавляет другой самец из этой же группы.

В мире насчитывается чуть более 1000 горных горилл. Животные обитают в заповедных зонах Уганды, Руанды и Демократической Республики Конго. Они являются важным источником доходов от туризма для всех трех стран.

В Управлении дикой природы Уганды недавно выразили озабоченность по поводу роста числа случаев браконьерства. Более 300 инцидентов были зарегистрированы в течение нескольких месяцев карантинных мер, когда допуск туристов в национальные парки был запрещен.

В настоящее время сектор был вновь открыт.

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