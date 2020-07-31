Стокгольм, , 15:13 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на четыре человека. Такие данные, как передает шведская газета Aftonbladet, обнародовали 31 июля представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 743 человека. Их число увеличилось на четырех человек за последние 24 часа. Количество выявленных зараженных составляет 80 422 человека. За сутки было выявлено 322 новых случая заражения.

По состоянию на 31 июля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 41 пациент с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находится в реанимационных отделениях и получает медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 515 человек.