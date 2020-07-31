Грозный, , 15:10 — REGNUM В Чечне отмечается тенденция роста числа новых выявленных случаев заболевания коронавирусом. По сравнению с приростом ежедневно выздоравливающих число заболевших в среднем в два раза больше. Так, по данным федерального оперативного штаба на 31 июля, за прошедшие сутки в республике подтвердился коронавирус у 14 человек, в то время как выздоровели за эти же сутки всего шестеро.

«Происходит волнообразное течение заболеваний. Нет того плато, к которому мы стремились», — заявила в интервью ИА «Грозный-информ» руководитель управления Роспотребнадзора Рита Термулаева.

Она предупредила, что, несмотря на то, что Чечня находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности из-за угрозы коронавируса, опасность заражения все еще существует, поэтому жителям республики необходимо строго соблюдать меры индивидуальной защиты.

Как сообщили в оперштабе, в Чечне на сегодняшний день заразились коронавирусной инфекцией 2060 человек. Выздоровели за все время 1363. Не удалось спасти 23 пациента.