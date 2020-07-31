Первоуральск, Свердловская область, , 15:08 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области осуждены две гражданки за мошенничество с микрозаймами. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд установил, что одна из подсудимых, будучи сотрудницей муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерских услуг», сдала подельнице, работавшей в ООО «МигКредиг», копии паспортов граждан. Последняя оформляла заявки на получение займов в своей микрофинансовой организации. Полученные деньги гражданки делили.

Всего таким образом было составлено 114 фиктивных договоров. Микрофинансовая организация понесла ущерб в размере более 8,4 млн рублей. С лиц, на которых были оформлены займы, долги списали. Суд назначил одной из гражданок три года общего режима, а второй — два года и десять месяцев.