Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Правительство Грузии с помощью международных партнеров начало широкомасштабные исследования управления распространением коронавируса и влияния пандемии на страну. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и начальник администрации правительства Натия Мезвришвили 31 июля встретились с партнерами, консультации с которыми по проведению исследований уже завершены.

По заявлению премьера, для него особенно важны оценка действий правительства по борьбе с пандемией и выявление и осмысление недочетов, чтобы в будущем более эффективно управлять кризисом.

В рамках исследований будет проанализировано влияние кризиса на социальную сферу, права человека, правовое направление, деятельность государственных институтов.

Исследования будут проводить 8 агентств ООН и Агентство международного развития США.