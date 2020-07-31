Вена, , 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией. Пр этом вводятся ограничения на въезд, говорится в сообщении международного аэропорта Вены.

Вена. Австрия Сергей Орлов © ИА Красная Весна

С 1 августа те, кто прибывает в Австрию из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, должны предъявить отрицательный тест на коронавирус и пробыть десять дней на карантине. В списке таких стран Россия и ещё примерно 30 государств, включая Украину, Белоруссию и США.

Австрийским гражданам и гражданам ЕС, а также имеющим вид на жительство, если они прибывают их «опасных» стран, можно сдать тест на вирус в течение двух суток. До получения результатов они обязаны находиться в карантине.

Россия вместе с тем не включена в список рейсов, которые возобновляют «Австрийские авиалинии» с 1 августа.

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