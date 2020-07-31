Бишкек, , 15:04 — REGNUM Вывозной рейс авиакомпании Fly Dubai доставил из Дубая в Бишкек 175 граждан Киргизии, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

На самолете были доставлены граждане Киргизии, которые вернулись из Омана, США, Иордании, Германии, Кореи, Афганистана и других стран. Авиарейс выполнен в рамках договоренностей между Киргизией и ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля директор агентства гражданской авиации Киргизии Курманбек Акышев заявил, что Киргизия планирует возобновить с 1 августа авиаперевозки с Казахстаном, Турцией и ОАЭ.

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