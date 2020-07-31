Железноводск, Ставропольский край, , 15:03 — REGNUM Памятник детям-героям Ставрополья, которые помогали солдатам во время Великой Отечественной войны, установят в городе-курорте Железноводске. Монумент откроют 1 сентября на территории школы №3, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе городской администрации.

В этом году школа №3 Железноводска празднует свой вековой юбилей. Отмечается, что в новый учебный год образовательное учреждение войдет обновленным: капитально отремонтирован школьный двор, завершено обустройство многофункциональной спортивной площадки. А старую стелу, которая была установлена в школе 1970-х годах, было решено отреставрировать и посвятить детям-героям Ставрополья.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в ставропольском городе Изобильном открыли памятник труженикам тыла и детям войны. Средства на создание и установку монумента были собраны жителями и предприятиями городского округа.