Берлин, , 14:57 — REGNUM В Германии число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось за сутки на 717, до 207 828, свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

Отмечается, что за прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались семь человек, всего с начала пандемии — 9134. Выздоровели 191 800 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено 17,3 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались 673 тыс. человек, выздоровели — 10,1 млн.

На первом месте по числу выявленных случаев находятся США — 4,4 млн. Далее идут Бразилия (2,6 млн), Индия (1,6 млн), Россия (838 тыс.) и ЮАР (482 тыс.)

Читайте также: Коронавирус меняет мир — все новости