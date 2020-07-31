Лондон, , 15:00 — REGNUM Решение об отмене очередного этапа смягчения мер карантинной безопасности, связанных с распространением коронавирусной инфекции, приняли власти Великобритании. Об этом 31 июля сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Борис Джонсон.

По словам Джонсона, власти решили приостановить смягчение мер карантинной безопасности для того, чтобы удержать ситуацию с коронавирусом под контролем.

Также он напомнил, что с 1 августа власти страны собирались открыть ряд заведений, в которых существует более высокий уровень заражаемости SARS-CoV-2 и которые по этой причине оставались закрытыми.

«Сегодня я вынужден объявить, что мы откладываем данные изменения как минимум на две недели», — заявил Джонсон.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа в рамках очередного смягчения карантинных мер безопасности в Британии предполагалось открытие катков, боулингов и казино, а также могли разрешить проведение ряда мероприятий в закрытых помещениях.

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