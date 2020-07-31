Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM На Средне-Невском судостроительном заводе дан старт строительству первого отечественного пассажирского судна класса «река-море» для Арктической зоны. Теплоход будет носить имя основателя Красноярска — Андрея Дубенского. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе АО «СНСЗ».

На СНСЗ заложили пассажирское судно. Пресс-служба АО «Средне-Невский судостроительный завод».

В рамках ранее заключенного контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией верфь должна выполнить строительство двух пассажирских судов класса «река-море» проекта А45−90.2 для Красноярского края, которые будут работать на социально значимом маршруте «Красноярск — Дудинка — Красноярск» на реке Енисей.

Головной пассажирский теплоход проекта А45−90.2 представляет собой однокорпусное судно с тремя пассажирскими палубами, прогулочной палубой, рулевой рубкой, расположенной в носовой части на второй палубе, с кормовым расположением машинного отделения и трехвальной дизельной энергетической установкой.

«Пассажирские суда этого проекта предназначены для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до 5000 км. Особую роль в проекте играет безопасность, экономическая эффективность и высокий уровень комфорта, отвечающий современным мировым стандартам», — уточнили в пресс-службе верфи.

На борту судна будут размещены: ресторан, бары, фитнес-комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения. Для размещения пассажиров на трёх палубах судна предусмотрены каюты I класса и класса люкс, трансформируемые двух-четырёхместные каюты II класса, четырёхместные каюты III класса, а также каюта для лиц с ограниченными возможностями.

Как отмечают на судостроительном заводе, одной из важных особенностей теплохода будет то, что доставка и высадка пассажиров будет возможна в условиях необорудованного причала. Для этого проект предусматривает размещение на судне быстроходного катера, который также может использоваться в качестве разъездного средства.

«По условиям контракта суда должны будут быть переданы заказчику в 2023 и 2024 годах», — отметили в АО «СНСЗ».