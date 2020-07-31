Ташкент, , 14:51 — REGNUM Объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа по итогам 2020 года достигнет $5,4−5,5 млрд. Соответствующий прогноз опубликовал Центральный банк республики.

Отмечается, что этот показатель на 8−10% меньше, чем в 2019 года. Восстановления объема денежных переводов стало возможным за счет ослабления ограничительных мер в России. Вместе с тем отчается снижение переводов в первой половине 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года объем трансграничных денежных переводов в Узбекистан составил $2,4 млрд, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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