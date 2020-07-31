Магас, , 14:48 — REGNUM В Ингушетии за прошедшие сутки выздоровели еще 48 пациентов с коронавирусом. Общее число вылечившихся от опасного заболевания достигло 2965 человек. Такие данные приводит 31 июля федеральный оперативный штаб.

Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом за минувший день вдвое меньше, чем выздоровевших — 23 пациента. А общая численность лиц с подтвержденным диагнозом COVID-2019 в Ингушетии составляет 3688 человек.

За все время в республике было проведено свыше 44 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. В госпиталях проходят лечение 194 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом — 70 человек. В отделении реанимации находятся 23 пациента, шестеро из них подлючены к аппаратам ИВЛ.

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