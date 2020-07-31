Москва, , 14:46 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с главой РЖД Олегом Белозеровым поздравил всех железнодорожников с их профессиональным праздником.

Машинист Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы с вами встречаемся в преддверии праздника — Дня железнодорожника, я хочу поздравить вас, коллектив РЖД», — обратился Мишустин к Белозерову.

Премьер-министр напомнил, что именно РЖД является связующей магистралью страны от Владивостока до Калининграда, один из самых крупных работодателей в стране — около 700 тыс. людей работают в РЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Российские железные дороги» приняла решение отказаться от массовых мероприятий, приуроченных ко Дню железнодорожника.

Кроме того, отменен благотворительный забег «Достигая цели. Все средства, собранные на данный момент, будут переданы благотворительному фонду «Линия жизни», а также фондам-партнёрам РЖД в регионах.

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