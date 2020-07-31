Челябинск, , 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим. Об этом сообщает пресс-служба челябинской облпрокуратуры.

Также на момент совершения преступления он не имел работы. Убийство произошло на фоне внезапно возникших неприязненных отношений.

Семья проживала в селе Новобелокатай (Башкирия). Как сообщало рЕ, 29 июля в Челябинской области в ходе ссоры женщина была убита. На глазах у маленьких дочерей гражданин нанёс ей несколько ножевых ранений. По ходатайству следствия суд отправил его в СИЗО.

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