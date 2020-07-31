Волгоград, , 14:42 — REGNUM Останки мирных жителей, расстрелянных немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны под Сталинградом, начали извлекать следователи в Волгоградской области. Работе предшествовал сбор данных у прямых очевидцев и анализ архивных документов, сообщили 31 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В рамках расследуемого уголовного дела были допрошены очевидцы трагических событий. Так, 93-летняя жительница села Перегрузное Октябрьского района рассказала следователям, как будучи подростком жила на оккупированной территории. Женщина видела курсировавший по улицам немецкий грузовой автомобиль, куда насильно сажали лиц еврейской национальности, которые, спасаясь от войны, незадолго до этого прибыли в село. Местные жители позднее обнаружили тела расстрелянных женщин, стариков и детей в километре от соседнего села. Их останки уже извлечены.

Возле ещё одного села — Водино — останки ищут на основании акта комиссии от 1942 года. Там следователи рассчитывают найти 43 беженца, в том числе 19 детей. По ним также будет назначен ряд судебных экспертиз.

«Уголовное дело по статье «Геноцид» возбуждено по результатам тщательной процессуальной проверки, организованной региональным управлением СК России, по итогам изучения сохранившихся архивных документов, часть из которых до настоящего времени носит гриф секретности», — уточнили в СК.

Следователи проводят раскопки на местах массового истребления оккупантами мирного населения в период с 17 июля 1942 по февраль 1943 годов.