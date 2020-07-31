Павлодар, Казахстан, , 14:36 — REGNUM Департамент полиции Павлодарской области Казахстана отрицает план по выявлению нарушителей санитарных требований. Об этом 31 июля заявил и. о. начальника департамента полиции области Жаскайрат Каиров, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информация не является действительной. В официальных документах она у нас не распространена, то есть является фейком», — сказал глава региональной полиции.

Он добавил, что полиция пытается найти распространителей ложной информации. Более того, Каиров заявил, что оценивать деятельность полицейских по числу протоколов запрещается.

Ранее в социальных сетях был опубликован якобы документ за подписью Жаскайрата Каирова. В документе ставилась ежедневная норма по выявлению нарушений в различных городах и сельской местности Павлодарской области.