Стокгольм, , 16:28 — REGNUM Прошло шесть месяцев с момента первого подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекции на территории Швеции. Пандемия затронула все страны мира без исключения, однако кейс таких соседних стран, как Швеции и Норвегии, интересен огромной разницей в статистике. Ранее государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в программе «Утренняя студия» на телеканале SVT отказался сравнивать эпидемиологическую ситуацию в двух странах.

Однако в той же «Утренней студии» побывала руководитель отдела Норвежского института общественного здравоохранения по инфекционному контролю и обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Лине Волд, которая призналась, что не знает, почему в Швеции ситуация с коронавирусом выглядит гораздо печальней, а количество смертей от COVID-19 на порядок выше, чем в Норвегии. Об этом 31 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Я думаю, что сравнивать абсолютно неправильно. Нас многое отличает от Норвегии, если речь идет об этой пандемии», — заявил Тегнелл.

Сравнить ситуацию в двух соседних странах попросили и Лине Волд. Однако представитель норвежского ведомства призналась, что эпидемиологическая ситуация в Швеции пока не подается какому-либо объяснению:

«Трудно понять, и еще рано делать какие-то выводы по этому поводу. Просто трудно понять, что привело к такому высокому уровню смертности в Швеции».

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