Варшава, , 14:44 — REGNUM Взрывчатые вещества, якобы уничтожившие самолёт Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, были заложены во время ремонта в России, утверждает польская комиссия по повторному расследованию катастрофы 2010 года под Смоленском. Об этом говорится в промежуточном отчёте комиссии, опубликованном 31 июля.

В отчёте повторяется версия о том, что самолёт был уничтожен не только столкновением с землёй, о чём говорит характер повреждений. Авторы доклада ссылаются на «очень обширный доказательный материал» и итоги многочисленных экспериментов.

Возглавляемая экс-министром обороны Польши Антони Мачеревичем комиссия утверждает, что польская и британская лаборатории подтвердили следы тротила, пентрита и гексогена на борту самолёта. Эти следы якобы обнаружены в пробах с частей самолёта, которые меняли при ремонте российские техники. В 2009 году они ремонтировали самолёт Качиньского и ещё один польский Ту-154.

«Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри неё», — говорится в отчёте.

Как сообщало ИА REGNUM, первая польская комиссия, как и Межгосударственный авиационный комитет, признала причиной катастрофы президентского самолёта чрезмерное снижение в густом тумане. Позднее в Польше создали вторую комиссию, мнение которой совершенно иное. В российском МИД и Следственном комитете версию второй комиссии о взрыве самолёта назвали противоречащей очевидным фактам.