Екатеринбург, , 14:42 — REGNUM В Академическом районе Екатеринбурга собирают деньги на установку памятника дважды героя СССР, летчика Григория Андреевича Речкалова. Сбор организовали офицеры.

Как передаёт «Уральский меридиан», глава города Александр Высокинский уже распорядился оказать помощь в выборе территории для установки памятника и соответствующих информационных стендов. На стендах разместят сведения о подвиге легендарного лётчика.

В честь Речкалова в Академическом районе уже названа улица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Екатеринбургу присудили звание «Город трудовой доблести».

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