Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Согласно данным инсайдеров, многопользовательский режим в Halo Infinite будет совершенно бесплатным. Об этом 31 июля сообщило издание Eurogamer.

В описании игры в розничной сети Smyths Toys было указано, что она предлагает «новаторский бесплатный многопользовательский опыт». Однако официального подтверждения от Microsoft пока не поступало.

Напомним, релиз Halo Inifnite ожидается в конце 2020 года. Игра будет доступна на PC, Xbox One и Sbox Series X.

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