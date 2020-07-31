Челябинск, , 14:24 — REGNUM В Челябинской области арестован 31-летний гражданин, подозреваемый в особо жестоком убийстве супруги. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Также ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство произошло 29 июля возле деревни Алексеевка в Саткинском районе. На глазах двух маленьких дочерей гражданин нанёс своей супруге удары ножом вначале в машине, а затем на обочине дороги.

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