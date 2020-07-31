Рим, , 14:24 — REGNUM Опасность коронавируса в Италии «остаётся актуальной», и гражданам страны не следует пока отказываться от соблюдения мер санитарного ограничения, заявил в пятницу, 31 июля, президент страны Серджо Маттарелла.

Следует уважительно относиться к согражданам, не забывать, сколько жизней уже унесла эпидемия, и не забывать, каких усилий стоило замедление распространения коронавируса в стране, отметил формальный глава государства.

Свобода состоит не в том, что подвергать риску заражения других людей, добавил он.

По данным на 30 июля, в Италии умерли 35 132 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 3 (днем ранее — на 6). Выздоровели 199 796 человек, за день этот показатель увеличился на 765 (днем ранее — на 275). Число подтвержденных носителей выросло на 386 (днем ранее — на 289). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 247 158. В настоящее время заражены 12 230 человек — на 386 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.