Кэри, США, , 14:20 — REGNUM В ближайшее время в магазине Epic Games Store может появиться поддержка пользовательских модификаций. Об этом представители сервиса сообщили 30 июля на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/EpicGames/status/1288932894816325632

Новая функция сейчас тестируется на игре Mechwarrior 5. Пока неизвестно, в какие ещё проекты можно будет поиграть с модификациями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в магазине Epic Games Store скоро появится «система достижения». Сейчас она доступна только в игре ARK: Survival Evolved.

Читайте ранее в этом сюжете: В Fortnite добавили специальные облики, реагирующие на звуки музыки

Читайте развитие сюжета: В многопользовательские режимы Halo Infinite можно будет играть бесплатно?