Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ по рытью колодца, повлекших гибель двух граждан иностранного государства. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе регионального СК.

Напомним, несчастный случай произошел 2 июля в деревне Пигелево Ломоносовского района. Двое рабочих 29 и 41 лет, уроженцы иностранных государств, рыли колодец. В какой-то момент стены начали рушиться, рабочие оказались засыпаны землей на глубине около 7 метров. Откопать тела погибших спасателям удалось спустя лишь 12 часов.

Читайте также: Спасатели откопали тела рабочих, заживо погребенных в колодце в Ленобласти

«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установления обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое мужчин пострадали в Ленобласти при строительстве колодца