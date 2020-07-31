Кэри, США, , 14:17 — REGNUM В многопользовательском экшене Fortnite появились специальные облики для персонажей, способные реагировать на звуки музыки. Об этом 30 июля сообщил портал PCGamer.

https://twitter.com/FNChiefAko/status/1289106571046330368

Выход новых «музыкальных» обликов приурочен к виртуальному концерту DJ Diplo, который состоится сегодня, 31 июля. Каждый из них обойдётся геймерам в 1500 V-баксов (виртуальная валюта в Fortnite).

Напомним, Fortnite — это популярная «королевская битва», разработанная американской компанией Epic Games. Её релиз состоялся в 2017 году.

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