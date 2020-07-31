Найроби, , 14:26 — REGNUM Министр образования Кении заявил, что здания колледжей и университетов страны останутся закрытыми до января 2021 года для исполнения протоколов по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Africа со ссылкой на заявление министра образования Кении.

Джордж Магоха заявил журналистам в столице страны, Найроби, что занятия и экзамены в университетах продолжатся онлайн.

Он добавил, что сотрудники министерства продолжат инспектировать колледжи и университеты, чтобы убедиться, что они безопасны для повторного открытия в январе 2021 года.

Напомним, что учебные заведения Кении были закрыты в марте после того, как в стране подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Правительство также отложило до 2021 года начало учебного года в начальных и средних школах.