Бишкек, , 14:13 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 31 июля, поздравил жителей и гостей республики, а также находящихся за рубежом соотечественников с мусульманским праздником Курман айтом.

«Я желаю каждому из моих соотечественников крепкого здоровья, долгих лет жизни, всем семьям — счастья и благополучия. Пусть Всевышний примет ваши жертвоприношения и вознаградит вас за благие дела», — подчеркнул он.

Глава государства акцентировал внимание на том, что в этом году праздник Курман Айт приходится отмечать в условиях пандемии, охватившей весь мир.

«В этот великий день я прошу у Всевышнего, чтобы наш благословенный народ как можно быстрее избавился от болезни, чтобы у нас была процветающая страна и сильное государство», — подытожил Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, что Курман айт (Курбан байрам или «Праздник жертвоприношения») — это главный мусульманский праздник, приуроченный к окончанию хаджа (паломничества в Мекку).

В этот день мусульмане традиционно приносят в жертву животное, а его мясо делят на три части: одну оставляют себе, из второй части готовят угощение для родственников и друзей, а третью отдают бедным людям.