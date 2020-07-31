Тбилиси, , 14:12 — REGNUM Власти Грузии устроили кампанию по информированию негрузиноязычного населения села Караджалари Гардабанского муниципалитета о коронавирусе. По информации аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия, исполняющая обязанности министра Лия Гигаури 31 июля передала губернатору региона Квемо Картли Шоте Рехвиашвили специальные печатные материалы о коронавирусе.

Изданные на грузинском и азербайджанском языках 5000 информационных брошюр будут розданы сельским жителям, представителям нацменьшинств. Раздачу материалов по домам обеспечат представители местных властей.

Брошюры и другие печатные материалы были изданы при поддержке Ассоциации ООН в Грузии (UNAG), Программы поддержки толерантности, гражданского сознания и интеграции (PITA) и Агентства международного развития США (USAID).

Необходимость в проведении такой кампании в селе Караджалари возникла из-за того, что местные жители не верят в существование вируса и категорически отказываются от проводимого эпидемиологами массового тестирования. Решение о проведении в этом селе тестирования населения было принято после того, как здесь обнаружили пациентов, инфицированных коронавирусом. Общее число случаев коронавируса в этом селе превысило 60. Правительство объявило в селе Караджалари карантин и закрыло все въезды и выезды из него.