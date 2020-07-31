Санта-Моника, США, , 14:10 — REGNUM Условно-бесплатную приключенческую игру Sky: Children of Light с момента релиза скачали больше 35 млн раз. Об этом разработчики сообщают на официальном сайте проекта 31 июля.

В честь этого события студия thatgamecompany выпустила в продажу первый альбом с оригинальным саундтреком игры. Его созданием занимался композитор Винсент Диаманте.

Напомним, Sky: Children of Light — это приключенческая инди-игра, разработанная специально для мобильных устройств. В 2020 году должен состояться её релиз на гибридной консоли Nintendo Switch.

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