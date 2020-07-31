Томск, , 14:06 — REGNUM Муниципальные библиотеки Томска с 3 августа возобновляют работу с читателями в очном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Уточняется, что читатели будут обслуживаться в соответствии с временными правилами пользования муниципальными библиотеками по летнему режиму с некоторыми ограничениями.

Посещать библиотеки можно будет, предварительно записавшись по телефону, E-mail, WhatsApp. Пользователей, которые пришли без записи, будут обслуживать при наличии свободного времени.

Читальные залы пока остаются закрытыми для посетителей. Библиотеки будут работать только на приём и выдачу книг. Войти в библиотеку можно только в гигиенической маске. Перед посещением читателям рекомендуется сделать предварительный заказ документов, используя электронный каталог.

В библиотеках обеспечивается весь комплекс санитарных мероприятий, заверили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим ответственного поведения до 31 августа.

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