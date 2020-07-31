Бишкек, , 14:06 — REGNUM Республиканский штаб Киргизии по борьбе с коронавирусом представил уточненные данные о количестве летальных случаев среди медицинских работников, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.

По имеющейся информации, за время пандемии в республике скончались 73 медицинских работника, в том числе 44 врача, имевших диагноз «COVID-19».

В этот список вошли все медики, работавшие как в государственных, так и в частных организациях системы здравоохранения Киргизии, а также сотрудники медицинских служб других ведомств и медицинские работники, имевшие статус пенсионеров.

ИА REGNUM напоминает, что с начала пандемии коронавируса в Киргизии зарегистрировано 35 805 человек, у которых выявлена и подтверждена коронавирусная инфекция. Из них 1 378 пациентов умерло.