Одесса, Украина, 31 июля 2020, 14:06 — REGNUM Затонувший танкер Delfi у берегов Украины следует поднять до средины сентября 2020 года. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).
В пресс-службе отметили, что в ходе совещания было принято решение поднять Delfi до средины сентября, поскольку позже операцию по эвакуации судна не получится провести из-за сложных метеоусловий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госэкоинспеции Украины Андрей Мальованый заявил, что затонувший танкер уже нанёс ущерб окружающей среде на сумму $20 тыс.
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