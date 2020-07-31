Одесса, Украина, , 14:06 — REGNUM Затонувший танкер Delfi у берегов Украины следует поднять до средины сентября 2020 года. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).

«Экспертной комиссией по определению уровней и классов чрезвычайных ситуаций ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — ИА REGNUM) Украины ситуация, возникшая в результате аварии с затонувшим танкером — бункеровщиком Delfi, классифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе совещания было принято решение поднять Delfi до средины сентября, поскольку позже операцию по эвакуации судна не получится провести из-за сложных метеоусловий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госэкоинспеции Украины Андрей Мальованый заявил, что затонувший танкер уже нанёс ущерб окружающей среде на сумму $20 тыс.

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